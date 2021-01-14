حسن الرداد يتصدر مواقع التواصل بفيديو مؤثر مع والدته الراحلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر الفنان المصري حسن الرداد مواقع التواصل الاجتماعي، وبات الاسم الأكثر بحثا عبر محرك البحث جوجل طوال الساعات الماضية.

وجاء ذلك بعد قيامه بنشر مقطع فيديو مؤثر عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن صورا له مع والدته التي رحلت عن عالمنا منذ أيام قليلة.







وضم الفيديو عدة صور عائلية، ظهر خلالها حسن الرداد في مراحل عمرية مختلفة مع والدته، كما احتوى على صورة له وهو يحتضن أمه في حفل زواجه من الفنانة إيمي سمير غانم.

وكانت فادية الرداد والدة الفنان حسن الرداد رحلت عن الحياة السبت، ونعاها نجلها بكلمات مؤثرة عبر حسابه على "فيسبوك" قائلا: "توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلمى لي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب، إنا لله وإنا إليه راجعون".