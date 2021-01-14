"جرامي" يؤجل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال منظمون، الأربعاء، إن حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود لتكريم فناني السينما والتلفزيون تأجل إلى 4 أبريل/نيسان.

وجاء قرار تأجيل الحفل حتى لا يتعارض مع موعد حفل جوائز جرامي الموسيقية.

كان القائمون على جوائز جرامي أعلنوا، الأسبوع الماضي، تأجيل الحفل الذي كان مقررا في يناير/كانون الثاني إلى 14 مارس/آذار بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مدينة لوس أنجلوس.



وقالت نقابة ممثلي الشاشة، التي تضم ممثلين وصحفيين وفنانين، إنها شعرت "بخيبة أمل شديدة" لأن الموعد الجديد لحفل جوائز جرامي يتعارض مع موعد حفلها.

وكان المنظمون اختاروا موعد 14 مارس/ آذار لجوائز النقابة في يوليو/ تموز.

وستنقل شبكتا (تي.إن.تي) و(تي.بي.إس) حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة في 4 أبريل/نيسان.