"ملحمة رمضان 2021".. محمد رمضان على حصان أبيض في "موسى"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شارك الفنان المصري محمد رمضان جمهوره صورة جديدة له من كواليس مسلسله الجديد "موسى" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وأرفق رمضان صورته الجديدة عبر حسابه بموقع "أنستقرام" بتعليق: "ملحمة رمضان 2021، ثقة في الله نجاح يليق بكم".

وفور نشر الصورة انهالت تعليقات المتابعين، منها المتحمس لرؤية عمل جديد، ومنها من حاول أن يتوقع قصة المسلسل، وأنها لن تختلف عن أعمال رمضان السابقة.

وكتب أحد المتابعين: "أنا مش عايز أحرق أحداث المسلسل بس الحصان ده هيحارب طول المسلسل عشان يرجعه".

فيما كتب آخر: "واضحة أهو.. هيكون فقير وأخواته جايين عليه وأبوه هو الحصان عشان نكون كلنا عارفين من الأول".





وقال متابع ثالث "انفخهم واحرق قلبهم زي ماحرقوا قلبك على الحصان"، فيما قال آخر ساخرا : "واضحة قوي محمد رمضان هيموت والحصان هيجيب حقه".

وبذكاء شديد تعامل محمد رمضان مع تعليقات المتابعين، حيث قام بنشر "سكرين شوت" من أبرز تعليقاتهم حول الصوره وكتب: "الحمد لله أنا كده ضمنت إن الحصان بعد موسى هيبقى بطل مسلسل لوحده في 2022".

يذكر أن مسلسل "موسى" من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة، وسيعرض في رمضان 2021.