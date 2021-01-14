توم هانكس يتحول إلى "مذيع" احتفالا بتنصيب بايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يقدم الممثل الأمريكي توم هانكس برنامجا تلفزيونيا خاصا يوم 20 يناير/ كانون الثاني للاحتفال بتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وذكر بيان صادر عن لجنة تنصيب بايدن أن البرنامج التلفزيوني الخاص الذي سيستمر 90 دقيقة بعنوان (سليبريتينج أمريكا) سيشهد مشاركة نجوم آخرين من بينهم جون بون جوفي وديمي لوفاتو وجاستن تمبرليك.



ومن المقرر أن يشارك بايدن ونائبته كاملا هاريس بعد تنصيبهما بالإدلاء بتصريحات خلال البرنامج.

وقلصت لجنة تنصيب بايدن من الفعاليات المعتادة التي تقام يوم تقلد الرئيس المنصب كما ألغت العرض الاحتفالي المعتاد بسبب جائحة كوفيد-19.

وقالت لجنة التنصيب إن العرض التلفزيوني الخاص "سيظهر صمود الشعب الأمريكي وبطولته والتزامه الموحد بالعمل معا كأمة للتعافي وإعادة البناء".

وسيبُث البرنامج الخاص عبر شبكات تلفزيونية عديدة مثل سي.بي.إس وإيه.بي.سي وسي.إن.إن وإن.بي.سي وإم.إس.إن.بي.سي كما سيبُث على الهواء عبر يوتيوب وفيسبوك وتويتر ومنصات أخرى على الإنترنت.