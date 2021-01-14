أحمد سعد يكشف سبب زواجه من سمية الخشاب: "كانت ماسكة سبحة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المطرب المصري أحمد سعد تفاصيل زواجه من الفنانة سمية الخشاب، خلال لقاء مع برنامج "صبايا الخير" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد.

وقال سعد في حواره إن الفترة التي التقى فيها الفنانة سمية الخشاب، كان يمر بمرحلة روحانية ومتدينا ويريد التخلص من أشياء سيئة.



وأضاف: "حياتي الشخصية (إكستريم) أبيض وأسود ولا يوجد لون رمادي، وتقابلنا وكنا بنعمل أغانِي، وهي كانت بتكلمني وماسكة السبحة وأنا كنت ماسك السبحة، شفت السبحة انبسطت، والسبح تلاقت ولكن بعد كده السبح اتقطعت، لكن مالهاش علاقة متدينين ولا لأ طبعًا".

وأوضح أحمد سعد أن من أسباب فشل العلاقة بينهما هو الزواج سريعًا ما أدى إلى الطلاق في النهاية.

وعن خطيبته الجديدة قال: "بطلت أنزل صور مع خطيبتي علياء، وبمجرد ما نزلت أول صورة وجدت أخبارا كثيرة بشكل لم أشاهده من قبل، والموضوع عمل مشاكل بيننا".





واستكمل سعد حديثه: "كنت في الأول أبحث عن الست المحجبة، وبعد كده الست الحلوة، لكن بعد تجارب أصبحت مشغولا بالمرأة الناضجة، ولا أهتم بالمظهر الخارجي، باختصار يهمني الشخصية فقط".

يذكر أن أحمد سعد تزوج الفنانة سمية الخشاب في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، وعقب 18 شهرًا انفصلا وكتب الفنان على صفحته الشخصية عبر فيسبوك خبر الانفصال.