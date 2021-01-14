شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير صباحية لخالد سليم بعد الانتهاء من تصوير "جمال الحريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع الفنان خالد سليم لجلسة تصوير جديدة نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الانتهاء من تصوير مسلسله المعروض حاليا "جمال الحريم"، وظهر "سليم" في الجلسة بإطلالة صباحية بسيطة شاركها مع جمهوره، بملابس داكنة اللون، وشارك جمهوره اهتماماتهم في عطلة نهاية الأسبوع.

ويعرض لخالد سليم حاليا مسلسل الجديد "جمال الحريم" عبر قناة DMC بمشاركة نور ودينا فؤاد وحازم سمير وإسلام جمال وصلاح عبد الله وعدد كبيرمن النجوم، وحقق العمل مردودا مميزا خلال الأيام الماضية، وقد تصدر المسلسل، مؤشرات البحث على جوجل مؤخرا بسبب تصاعد أحداثه التى تدور فى إطار الرعب والتشويق، يأتى تزامنًا مع تحقيقه أعلى نسب مشاهدة منذ بداية عرضه، لما لمسه الجمهور من إتقان شديد فى تصوير المشاهد والتشويق والتجديد فى طريقة سرد الأحداث.

والمسلسل تدور أحداثه فى أجواء من الرعب حول مذيعة تجسد دورها الفنانة اللبنانية نور، تدخل فى مشكلات كبيرة وتظهر لها أشياء غريبة وعوالم جديدة، فتحاول الدخول إلى هذا العالم بالتوازى مع اللجوء لطبيبة نفسية لحل المشكلة فتتورط فى هذا العالم وسط أجواء من الرعب والإثارة والتشويق.

ويستعد خالد لإطلاق أغنية جديدة على طريقة السينجل يطرحها الشهر القادم بعد نجاح أغنياته السابقة ومنها اللي فات مات.



