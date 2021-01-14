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شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "فينج شوي" يشارك في مهرجان العين السينمائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يشارك فيلم "فينج شوي" للمخرج محمد فرج في مهرجان العين السينمائى الذى يقام بالإمارات العربية المتحدة في الفترة من 23 إلى 27 يناير الجاري والفيلم بطولة محمد سمير، ومدير التصوير محمد سللورة، ومن تأليف وإخراج محمد فرج .
كما يشارك المخرج محمد فرج بعملين آخرين بالمهرجان كمخرج منفذ وهما فيلم "عشرة" عن روايه لاعب البوكر للكاتبه أغاثا كريستي إخراج محمد سمير في نفس المسابقة وفيلم "اغتراب" تأليف الكاتب المغربي علي البوهالي وإخراج معتز عبد الخالق بمسابقة اصنع فيلمك بزمن الكورونا .
كما يشارك الفيلم الوثائقي أثل للمخرجة اليازية بنت نهيان آل نهيان وبطولة حلا شيحا ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العين السينمائي وسيعرض الفيلم في قسم الصقر الإماراتي للأفلام القصيرة.
مهرجان العين السينمائي حدث سنوي غير ربحي يجمع صناع السينما المحترفين والمواهب الواعدة والطلبة والجمهور من داخل دولة الإمارات للتعرف على أحدث إبداعات الفن السابع، ويكون منصة لعرض الافلام الاماراتية وفرصة لتبادل المعارف ومشاركة الرؤى وتنمية المعرفة السينمائية والاحتفاء بالصناعة المحلية.
حصد الفيلم 3 جوائزهي جائزة الإنجاز في مهرجان برلين فلاش للأفلام بألمانيا، وبفوز الفيلم في المهرجان سيشارك تلقائيًا في الدور نصف النهائي في مهرجان برلين السينمائي السنوي. وفاز أيضاً بجائزة ريمي الذهبية في مهرجان هيوستن السينمائي الدولي في أمريكا، وجائزة من مهرجان كلت السينمائي الدولي في كلكتا في الهند .
كما اختير رسمياً للمشاركة في عدة مهرجان دولية من بينها مهرجان مدريد السينمائي الدولي في إسبانيا، ومهرجان نوليوود تورونتو السينمائي الدولي بكندا (TINFF) حيث حصل على ترشيح لإحدى جوائزه، مهرجان ليفت أوف بتورونتو بكندا، مهرجان ARFF الدولي في أمستردام بهولندا، ومهرجان فيينا للأفلام المستقلة، ومهرجان كورتو كرييتيفو للأفلام القصيرة في المكسيك، وجوائز بريزما للأفلام المستقلة بإيطاليا، ومهرجان امستردام ليفت أوف بهولندا.