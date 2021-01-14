شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "فينج شوي" يشارك في مهرجان العين السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك فيلم "فينج شوي" للمخرج محمد فرج في مهرجان العين السينمائى الذى يقام بالإمارات العربية المتحدة في الفترة من 23 إلى 27 يناير الجاري والفيلم بطولة محمد سمير، ومدير التصوير محمد سللورة، ومن تأليف وإخراج محمد فرج .

كما يشارك المخرج محمد فرج بعملين آخرين بالمهرجان كمخرج منفذ وهما فيلم "عشرة" عن روايه لاعب البوكر للكاتبه أغاثا كريستي إخراج محمد سمير في نفس المسابقة وفيلم "اغتراب" تأليف الكاتب المغربي علي البوهالي وإخراج معتز عبد الخالق بمسابقة اصنع فيلمك بزمن الكورونا .









كما يشارك الفيلم الوثائقي أثل للمخرجة اليازية بنت نهيان آل نهيان وبطولة حلا شيحا ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العين السينمائي وسيعرض الفيلم في قسم الصقر الإماراتي للأفلام القصيرة.

مهرجان العين السينمائي حدث سنوي غير ربحي يجمع صناع السينما المحترفين والمواهب الواعدة والطلبة والجمهور من داخل دولة الإمارات للتعرف على أحدث إبداعات الفن السابع، ويكون منصة لعرض الافلام الاماراتية وفرصة لتبادل المعارف ومشاركة الرؤى وتنمية المعرفة السينمائية والاحتفاء بالصناعة المحلية.

حصد الفيلم 3 جوائزهي جائزة الإنجاز في مهرجان برلين فلاش للأفلام بألمانيا، وبفوز الفيلم في المهرجان سيشارك تلقائيًا في الدور نصف النهائي في مهرجان برلين السينمائي السنوي. وفاز أيضاً بجائزة ريمي الذهبية في مهرجان هيوستن السينمائي الدولي في أمريكا، وجائزة من مهرجان كلت السينمائي الدولي في كلكتا في الهند .

كما اختير رسمياً للمشاركة في عدة مهرجان دولية من بينها مهرجان مدريد السينمائي الدولي في إسبانيا، ومهرجان نوليوود تورونتو السينمائي الدولي بكندا (TINFF) حيث حصل على ترشيح لإحدى جوائزه، مهرجان ليفت أوف بتورونتو بكندا، مهرجان ARFF الدولي في أمستردام بهولندا، ومهرجان فيينا للأفلام المستقلة، ومهرجان كورتو كرييتيفو للأفلام القصيرة في المكسيك، وجوائز بريزما للأفلام المستقلة بإيطاليا، ومهرجان امستردام ليفت أوف بهولندا.