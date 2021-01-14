شكرا لقرائتكم خبر عن نجل صفوت الشريف:الصلاة على والدى بعد العصر من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيهاب صفوت الشريف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه جارى الآن عمليات غسل جثمان والده رئيس مجلس الشورى الأسبق، داخل مستشفى وادى النيل، لأداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العصر من مسجد حسن الشربتلى بمنطقة التجمع الخامس.

وأضاف نجل صفوت الشريف، أن الأسرة قررت عدم إقامة أى عزاء سواء فى أى دار مناسبات أو فى المنزل، وسيتم الإكتفاء بالعزاء فى المقابر بسبب ظروف فيروس كورونا ، والحرص على منع التجمعات.

وأكد إيهاب صفوت الشريف أن والده سيتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر

كان إيهاب صفوت الشريف، قد أكد فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن والده توفى بسرطان الدم "لوكيميا"، حيث كان يعالج منه على مدار الـ 6 سنوات الماضية، نافيا على الإطلاق إصابته بفيروس كورونا.