شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تعلن تعليق استخدامها لـ " واتس آب " وأحلام بتفكر فى تعطيل حسابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة اللبنانية إليسا، أنها ستغادر تطبيق "واتس أب" وتبحث عن بديل آخر بعد حالة الجدل الدائرة حوله، وإجبار المستخدمين الموافقة على شروط استخدام جديدة تتيح لها مشاركة مزيد من البيانات، وغردت إليسا على حسابها الرسمى بموقع "تويتر" قائلة، " أعتقد أننى سأترك تطبيق واتس آب وسأنتقل إلى تطبيق آخر".



اليسا على تويتر

كما عبرت الفنانة أحلام، عن تفكيرها فى وقف حسابها على "واتس آب" بعد شروط الاستخدام الجديدة والتى تنتهك الخصوصية، ووجهت أحلام تساؤلا لمتابعيها على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة، "مين فيكم يفكر يحذف الواتس اب؟".

احلام على تويتر

ويواجه تطبيق واتس آب انتقادات عديدة نتيجة إجباره المستخدمين على الموافقة على شروط استخدام جديدة تتيح لها مشاركة مزيد من البيانات مع "فيس بوك" المالكة للتطبيق، أو منع المستخدمين الذين يرفضون الموافقة على الشروط الجديدة من استعمال حساباتهم اعتباراً من 8 فبراير المقبل.

لكن الأمر الغريب فى هذه السياسة - إضافة إلى أنها تنتهك الخصوصية الشخصية لبيانات المستخدمين - هو أنه يجرى تطبيقها فقط على بعض الدول دون غيرها، إذ تم استثناء بريطانيا والاتحاد الأوروبى من هذه القواعد.

ولا تظهر السياسة الجديدة المحدثة في الإصدار الأوروبي من مستند التحديث، حيث أكد فيس بوك في وقت سابق أن القواعد لن تنطبق في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو المملكة المتحدة، وبحسب BBC صرح متحدث باسم الشركة: "لتجنب أي شك، لا يزال الحال هو أن واتس آب لا يشارك بيانات مستخدم واتس آب للمنطقة الأوروبية مع فيس بوك لغرض استخدام فيس بوك هذه البيانات لتحسين منتجاته أو إعلاناته".

وتشمل المعلومات التي ستطلب من المستخدم "رقم الهاتف ومعلومات عن الموبايل، وعنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بالمستخدم وغيرها من المعلومات"، فبحسب موقع "Gadgets Now" التقنى، ستظل الرسائل في "واتس آب"، وهو ما يعني أن الرسائل والمحادثات ستبقى آمنة، أما فيما يتعلق بالبيانات التي سيتم جمعها من واتس آب، نجد أنه يجمع معلومات تتعلق ببيانات الأجهزة ومكوناتها، حيث أن "واتس آب" سيجمع معلومات مثل البطارية وقوة إشارة الاتصال بالإنترنت، وإصدار التطبيق والمتصفحات وشبكة الهاتف ومعلومات الاتصال بما فيها رقم الهاتف ومشغل شبكة الاتصال ومزوّد خدمة الإنترنت.