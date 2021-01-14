شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا تكشف عن كواليس جلسة تصوير " VOGUE " فى نسختها الإنجليزية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجمة العالمية دوا ليبا التى تحظى بشعبية كبيرة حول العالم عن عدد صور المأخوذة من كواليس جلسة تصويرها لمجلة " VOGUE " فى نسختها الإنجليزية .

نشرت دوا ليبا على صفحتها الشخصية على موقع " التواصل الإجتماعى الشهير " إنستجرام " والتى تضم أكثر من 58.8 مليون شخص صورتين من كواليس التصوير، فظهرت النجمة الشهيرة وهي تجلس علي الاريكة بينما كانت ترتدي بنطلون بإحدى درجات اللون البيج و حماله صدر بنفس اللون .

علقت دوا ليبا علي الصور فكتبت : فتاة شهر فبراير .. خلف كواليس إحدى اللقطات المفضلة لدي !! احصل على نسختك لتحصل على الأشياء الجيدة الحقيقية " ، حصدت الصور أكثر من 2.6 مليون LIKES خلال يوم واحد فقط .

يذكر أن دوا ليبا تحدثت لمجلة "vogue " عن علاقتها بعارض الأزياء الشهير أنور ابن الملياردير محمد حديد، حيث التقيا لأول مرة فى يونيو 2019 وهو الشقيق الأصغر لعارضتى الأزياء جى جى وبيلا حديد، حيث أكدت أنهما يفضلان دائما الحفاظ على خصوصية علاقتهما، بينما أشارت إلى أن ما تقوم بنشره هى و أنور من صور مقاطع فيديو قصيرة ما هى الا لحظات مميزة يريدون أن يشاركوها مع محبيهم و عشاقهم، واستكملت قائلة: "سنعرض لك فقط بقدر ما نريدك أن تراه" ، وخلال حديثها للمجلة قالت دوا ليبا أيضا أن حياتها المنزلية طبيعية وأن مسيرتها الغنائية الناجحة لا تحدد دائرتها إطلاقا.