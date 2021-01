شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتصدر الصين شباك التذاكر العالمي فى ظل انتشار كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت دور العرض الصينية إحياء شباك التذاكر في منتصف صيف 2020، وذلك بعد عرض "Mulan" و "Tenet" و "Wonder Woman 1984" في دور السينما الصينية ، إضافة إلي الأفلام الصينية ملحمة الحرب "The Eight Hundred,"، وفيلم الرسوم المتحركة "Jiang Ziya: The Legend of Deification" في حين دفع فيلم "My People, My Homeland" مبيعات التذاكر إلى حد كبير، وهذا ما جعل عائدات شباك التذاكر في البلاد لتصدر القائمة وتتخطى أمريكا الشمالية لأول مرة في التاريخ.

وبالطبع ، من الصعب مقارنة السوقين بشكل مباشر لأن الولايات المتحدة لم تتحكم بعد في فيروس كورونا ، مما يعرقل عودة سينما هوليوود، ومع ذلك ، لا تزال مسألة ما إذا كانت الصين ستحافظ على هيمنتها على شباك التذاكر في عام 2021 باقية بالإضافة إلى ذلك فإن التوترات بين أمريكا والصين في أعلى مستوياتها، مما قد يعني أن إيرادات هوليوود لم يتم تبنيها بحماس من قبل الجماهير في جمهورية الشعب الصيني، وهنا يبقي سؤال هل ستظل الصين متصدرة شباك التذاكر العالمي؟ هذا تحدي أمام السينما الامريكية خلال 2021