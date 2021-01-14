توم هانكس وديمي لوفاتو وجاستن تمبرليك يحتفلون بأميركا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: يقدم الممثل الأميركي توم هانكس برنامجاً تلفزيونياً خاصاً يوم 20 يناير للاحتفال بتنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

سيستمر هذا البرنامج الذي يحمل عنوان Celebrating America، نحو 90 دقيقة وسيشهد مشاركة نجوم آخرين من بينهم جون بون جوفي وديمي لوفاتو وجاستن تمبرليك.

ومن المقرر أن يشارك بايدن ونائبته كاملا هاريس بعد تنصيبهما بالإدلاء بتصريحات خلال البرنامج. وسيبث البرنامج الخاص العديد من القنوات التلفزيونية ومنها: “cbs، abc ،cnn ،nbc ،msnbc”، كما سيبث عبر يوتيوب وفيسبوك وتويتر ومنصات أخرى على الإنترنت.

وهذا العام، سيتم تقليص الاحتفالات والفعاليات المعتادة التي تقام يوم تقلد الرئيس الأميركي المنصب بسبب جائحة كوفيد 19.