براءة طليقها أحمد الفيشاوي بتعريض حياة ابنتهما للخطر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: أسدلت محكمة جنح المقطم الستار على القضية التي أقامها الفنان أحمد الفيشاوي يتهم فيها طليقته هند الحناوي بتعريض حياة ابنتهما لينا للخطر والامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية ونشر صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

حيث قضت المحكمة ببراءة هند الحناوي من التهمة المنسوبة إليها، حيث دفع شعبان سعيد المحامي ببطلان البلاغ لأن الهدف منه كيدي من أجل إفلات الفنان أحمد الفيشاوي من التزاماته المادية تجاه ابنته لينا مشيرا إلى أن لينا سافرت لندن برغبة وموافقة والدها.

وكانت محكمة أسرة مصر القديمة قد قضت بزيادة مصروفات النفقة الخاصة بلينا أحمد الفيشاوي إلى 20 ألف جنيه، كما أصدرت حكمًا بإلغاء قرار المنع من السفر وترقب الوصول والذي سبق صدوره لصالح أحمد الفيشاوي بمنع ابنته لينا من السفر.

من ناحية أخرى، ينتظر الفنان أحمد الفيشاوي عرض فيلم “30 مارس” خلال الفترة القادمة، وهو من بطولة دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ويضم مجموعة من ضيوف الشرف.