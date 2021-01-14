بالصور – مينا مسعود تحت سفح الأهرامات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: قبل أن يبدأ الفنان العالمي مينا مسعود تصوير فيلمه الجديد، الذي سيكون أول ظهور له في السينما المصرية والعربية بشكل عام، حرص الفنان الكندي ذو الأصول المصرية على زيارة منطقة الأهرامات الأثرية، ضمن برنامج زيارته لمصر على هامش مشاركته في فيلم “في عز الضهر”.

ونظم القائمون على الفيلم برنامجاً يضم زيارة عدد من المعالم السياحية البارزة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتي السياحة والآثار والهجرة للترويج للسياحة المصرية خارجياً.

وكان بصحبة بطل فيلم Aladdin في الزيارة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وخلال زيارته حرص مينا مسعود على التقاط العديد من الصور أمام المنطقة الأثرية.

وفي تصريح له أثناء الزيارة قال إنه لايزال يحتفظ بنفس المشاعر تجاه الأهرامات حيث يكن لها إعجاباً شديداً بما يراه من عظمة بناء الأهرامات وما صنعه أجداده المصريون من إعجاز هندسي؛ فاق قدرة الكثيرين على تفسيره حتى الآن رغم التطور الهندسي الكبير.

يذكر أن مينا مسعود يتواجد في مصر لتصوير أول أفلامه في مسقط رأسه، بعد أن تفاوضت معه شركة الإنتاج للقيام بدور البطولة في فيلم “في عز الظهر”.