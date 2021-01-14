نيللي كريم: “كل إنسان لديه فوبيا حتى لو لم يعلن عنها”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــــرد: فتحت الفنانة نيللي كريم لمتابعيها على تويتر”، باب الإجابة على الأسئلة التي تشغلهم، حيث ردت على أغلب أسئلة جمهورها.

وكشفت نيللي، في الرد على سؤال أحد متابعيها عن الفوبيا التي تصيبها أو التي تخاف منها في حياتها بشكل عام، حيث قالت: “كلنا عندنا فوبيا، مفيش بني آدم معندوش فوبيا، حتى لو مش بيقول”.

وأضافت: “أنا مش بحب الأدوار المرتفعة خالص، يعني مش بحب الأدوار العالية ومش بحب الأماكن المقفولة يعني حتى لو مش جنينه أو مكان على الأرض بحب يكون فيه بلكونة أو مكان مفتوح، مش بحب أحس بالخنقة أبدا. بس مش بخاف من الأسانسيرات عادي”.

يذكر أن نيللي كريم شاركت العام الماضي في رمضان بمسلسل “100 وش”، والذي حقق نجاحاً كبيراً عند عرضه وشاركها البطولة فيه آسر ياسين وإخراج كاملة أبو ذكري.

كما قدمت مع الفنان ظافر العابدين فيلمًا بعنوان “خط دم” والذي عرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية.