ميّ عمر تكشف أسرار مسلسل “لؤلؤ”: “ليس قصة شيرين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شاركت الفنانة مي عمر متابعيها على خاصية القصص القصيرة الملحقة بحسابها على “إنستغرام” ببث مباشر للإجابة على أسئلتهم حول مسلسلها الأخير “لؤلؤ”، والذي يعرض الآن، حيث أجابت على سؤال حول ما إذا كان هناك جزء ثان أم لا، بإجابة حيرت بها جمهورها بكلمة واحدة وهي “احتمال”، لتفتح الباب لجمهورها ليفكر في الأمر.

وفي سؤال آخر من أحد المتابعين حول ما إذا كان المسلسل يتناول قصة الفنانة شيرين عبد الوهاب، أو قصة المطربة الراحلة سوزان تميم، نفت مي ذلك الأمر تماماً.

يذكر أن مي تواجه العديد من الانتقادات والهجوم عليها منذ بدء إذاعة العمل، حيث أكدت في عدة أحاديث صحفية ومنشورات لها على حساباتها بمواقع التواصل أكدت فيها أنها تحارب من بعض الحاقدين على نجاحها.

مسلسل “لؤلؤ” قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم،، سلوى عثمان وملك أحمد زاهر.