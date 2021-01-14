نقل بطلة “نور ومهند” إلى المستشفى بعد تدهور صحتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: تم في وقت متأخر نقل الممثلة التركية سونغول اودين الشهيرة بأدائها شخصية نور في المسلسل التركي الشهير “نور ومهند”، بعد تدهور وضعها الصحي بسبب إصابتها بفيروس كورونا، حيث شعرت بضيق في التنفس ما استدعى نقلها إلى المستشفى على وجه السرعة.

وكانت سونغول أعلنت منذ يومين إصابتها بفيروس كورونا، وطمأنت متابعيها بأنها بخير، إلا أنه حصل انتكاسة وتم نقلها على الفور إلى المستشفى.

وقد انتهت سونغول أخيراً من تصوير مسلسل “السيد شريف” الذي سيعرض على منصة Exxen، ونفت في هذا الإطار بعض المصادر أن تكون الممثلة التركية أصيبت بالفيروس خلال تصوير المسلسل.