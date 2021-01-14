يسرا تنهي رحلة المعاناة مع كورونا وتلتزم الحجر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت الفنانة المصرية يسرا تعافيها التام من فيروس كورونا، وذلك بعد معاناتها مع الفيروس لثلاثة أسابيع، حيث كشفت التحاليل عن سلبية الحالة، ولكنّ يسرا ما تزال في فترة الحجر المنزلي حتى انتهاء المضاعفات بشكل كامل.

وكانت يسرا قد أعلنت عن إصابتها بالفيروس في الخامس والعشرين من كانون الأول الماضي بعدما تأكدت من التقاطها الفيروس بحسب نتيجة التحليل الأولى، فنشرت عبر حسابها على “فايسبوك” تطمئن جمهورها عن حالتها الصحية.

وتعاطف الجمهور بشكل كبير مع الفنانة يسرا خصوصاً بعد الشائعات التي لاحقت مرضها وتحدثت عن سوء حالتها الصحية تحديداً بعد سماعها نبأ وفاة السيناريست وحيد حامد.

لكنّ يسرا عادت وخرجت عبر مداخلات تلفزيونية لتطمئن الجمهور عنها، وتؤكد أنّها كانت ملتزمة تماماً باتباع التعليمات الطبية، واستشارة الأطباء بشكل مستمر.

وتحدثت عن الأعراض التي رافقت الإصابة وهي صعوبة في التنفس، وآلام شديدة بالجسد، استوجبت ملازمتها الفراش، فضلاً عن عدم قدرتها على التحدث في بداية الأزمة.