عقب حداده على والدته.. حسن الردّاد يحسم مشاركته في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حتى الآن لم يحسم حسن الرداد ظهوره في رمضان المقبل من عدمه، برغم بقاء 3 أشهر فقط على الموسم.

وقضى الردّاد الأيام الماضية في فترة حداد على والدته التي رحلت يوم السبت الماضي بعد معاناة مع المرض، جعلته يرفض بعض الأعمال الفنية لمرافقتها في هذه الفترة الصعبة قبل أن تفارق الحياة.

ومن المنتظر أن يحسم الرداد خلال ساعات مسألة مشاركته في عمل رمضاني من عدمه، أو الاكتفاء بتصوير الحلقات النهائية من برنامج The Masked Singer، الأسبوعي، حيث يشارك ضمن لجنة محققي البرنامج بجانب الفنانين سيرين عبدالنور، الفنان قصي الخولي، والسعودي مهند الحمدي.

وتعتمد فكرة البرنامج على كشف هوية 12 شخصية شهيرة من الوطن العربي، من الفنانين والممثلين، بعد أدائهم استعراضاً غنائيا مرتدين قناعاً يخفي تفاصيل وجههم.

وبالتوازي مع البرنامج وقراءة سيناريوات العودة إلى الدراما، يبدأ الرداد تحضيرات فيلمه السينمائى الجديد “تحت تهديد السلاح” تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، بطولته مع مي عمر.