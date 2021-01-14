تامر حسني يُبهر جمهور بطولة كأس العالم لكرة اليد.. بعرض عالمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أحيا النجم المصري تامر حسني، مساء أمس الأربعاء، حفل افتتاح فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تحتضنها مصر، وتستمر حتى نهاية كانون الثاني الحالي.

وشهد الحفل، حضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي أعطى شارة انطلاق الدورة السابعة والعشرين من البطولة.

وفي إطلالة كانت محط أنظار الجمهور والصحافة العالمية، قدم تامر حسني خلال الحفل الأغنية التي أُعدّت خصيصاً لهذه المناسبة، وتحمل عنوان “ارفع إيديك”، وشاركه غناءها مغني الراب مروان موسى والفنانة الصاعدة هدى الشربيني التي تؤدي الجزء الخاص باللغة الإنكليزية، وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب بإشراف المخرج أشرف حمدي.

وأشعل تامر حسني الأجواء خلال الحفل، وتصدّر فور ظهوره بالصالة المغطاة في إستاد القاهرة قائمة العبارات الأكثر تداولًا عبر موقع “تويتر”، كما واحتلّ فيديو لوحته الإستعراضية من الحفل المرتبة الأولى بين الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر الإنترنت.

يُذكر أن حسني، حقق مؤخرًا نجاحًا كبيرًا بأغنيات ألبومه “خليك فولاذي” التي طرحها تباعًا على طريقة الأغنية المنفردة، واستطاع أن يحقق ملايين المشاهدات عبر موقع “يوتيوب”، وتصدر قوائم الأغنيات الأكثر استماعاً خلال الفترة الماضية.

كما حصد أربع جوائز من مؤسسة “دير غيست” للعام 2020، وهي: “أفضل مطرب”، و”أفضل أغنية فيلم” عن أغنية “حلو الكلام”، و”أفضل ألبوم” عن “خليك فولاذي”، و”أفضل دويتو” عن أغنية “اختراع” التي شاركه في غنائها محمود العسيلي.