شكرا لقرائتكم خبر عن ماثيو ماكونهى يلمح لإمكانية دخوله حلبة مصارعة wwe فى المستقبل..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ماثيو ماكونهى واحد من أهم نجوم هوليوود حيث يحظى بجماهيرية عريضة كما توج بالأوسكار أكثر من مرة، ومؤخراً تحدث فى أحد المقابلات عن شغفه الشديد وعشقه للمصارعة وعالم wwe، حيث أكد أنه واحد من المشجعين الدائمين لها، ويشاهد المباريات بصورة دائمة.

كما ألمح إلى خططه في إمكانية دخول الحلبة بنفسه ذات يوم، رداً على تساؤل من قبل مذيعة برنامج Better Together حول إمكانية ذلك، مؤكداً أن ذلك قد يكون ضمن خططه فى يوم من الأيام.



ماثيو ماكونهى يلمح لإمكانية دخوله المصارعة

والتقطت عدسات المصورين نهاية العام الماضى عدة صور للنجم ماثيو ماكونهى فى آخر ظهور له وذلك أثناء تصويره مشاهد بشوارع مدينة هوليوود، حيث تم تداول الصور ظناً من محبى ماكونهى أنه يحضر لفيلم جديد، إلا أن موقع الديلى ميل أكد خلال تقرير أن تلك الصور التقطها المصورين أثناء تصويره إعلان لصالح أحد البراندات العالمية بعالم الأغذية

وأضاف تقرير الديلى ميل وقتها أن النجم الشهير يهتم بجمع الأموال مثلما يهتم بأعماله السينمائية

كما أصدرت صحيفة نيويورك تايمز قائمة بالأعمال غير الأدبية الأكثر مبيعًا فى وقت سابق من الشهر الماضى، وتضنمت 5 كتب أجنبية ما بين درامية مثيرة وروايات مشوقة، وروايات بوليسية وتاريخية وخيالية، وجاء فى المرتبة الأولى كتاب الأضواء الخضراء لـ ماثيو ماكونهى للأسبوع الثانى، ويشارك الممثل الحائز على جائزة الأوسكار مقتطفات من اليوميات التى احتفظ بها على مدار 35 عاما ماضية.