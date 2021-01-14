شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة الفايكنج..ابنة نهى العمروسى تشكر والدتها بعد إخلاء سبيلها فى"الفيرمونت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت نازلى كريم ابنة الفنانة نهى العمروسى رسالة لوالدتها بعد إخلاء سبيلها في قضية الفيرمونت الشهيرة، وكتبت لها عبر حسابها بموقع "فيس بوك" :"إلى المحاربة التى وقفت بجانبى في أصعب وقت فى حياتى وآمنت بى ولم تشك بى أبدًا .. حبك بلا حدود وثقتك لا تنتهى.. شكرا لكى على القتال من أجلى مثل ملك الفايكنج.. أنتى جوهرة .. أحبك وعيد ميلاد سعيد مامى.. ابقى قوية وفريدة دائما".



نازلي



نهي العمروسي

وكانت الفنانة نهى العمروسى، قد احتفلت بعيد ميلادها برفقه ابنتها، مؤكدة أنها أحلى هدية حصلت لها هى عودة ابنتها لها بعد إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات فى واقعة اغتصاب فتاة الفيرمونت.

وكتبت نهى، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة "مش عارفة أشكركم إزاى على دعواتكم اللى من القلب حتى وأنتم بتهنونى بعيد ميلادى حاسة بفرحة قلوبكم لى أنا وبنتى، الحقيقة إن أحلى هدية عيد ميلاد جاتلى فى حياتى كانت من ربنا، لأنه رجع لى بنتى فى حضني تانى، الحمد والشكر لله بلا حدود".

وعلقت الفنانة نهى العمروسى على قرار النيابة العامة، إخلاء سبيل ابنتها المحبوسة على ذمة التحقيقات فى واقعة اغتصاب فتاة الفيرمونت، حيث كتبت عبر حسابها الشخصى على فيس بوك: "الحمدلله العدل الحق.. والشكر من بعده للنيابة العامة المصرية والتي كنت أنا وبنتي على ثقة تامة من عدلها ورحمتها وهم من ثال فيهم الله المنصف (وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُون)".

وقررت النيابة العامة، إخلاء سبيل سيف الدين أحمد، ونازلى مصطفى، المحبوسين على ذمة التحقيقات فى واقعة اغتصاب فتاة فيرمونت، وما يرتبط بها من وقائع أخرى.