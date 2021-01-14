شريف رمزي يحيي ذكرى وفاة والده.. وهند صبري تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحياالفنان شريف رمزي، ذكرى وفاة والده الراحل المنتج محمد حسن رمزي.

ونشر رمزي، صورا لوالده، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "زي النهاردة من 6 سنين، صحيت على أكبر خبر صادم ومؤلم في حياتي، وهو خبر وفاة والدي محمد حسن رمزي".

وأضاف: "مهما أوصف حجم الوجع والخسارة والتغيير اللي حصل في حياتي بعد اليوم ده مش حاقدر.. ربنا يصبرنا على تحمل فراقك يا أعظم وأحن وأطيب أب وإنسان في الدنيا، ربنا يرحمك يا أبويا ويجمعني بيك في الجنة.. أرجوا الدعاء له ولكل أمواتنا".

وعلقت الفنانة هند صبري، قائلة:"وحشنا كلنا ..تعيش وتفتكر يا شريف".

يذكر أن المنتج الكبير الراحل محمد حسن رمزي، رئيس غرفة صناعة السينما، توفي بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، يناير عام 2015 .