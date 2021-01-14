شقيقها فنان كبير ووالدها جزائري.. معلومات عن إيناس مكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحل اليوم الخميس 14 يناير، عيد ميلاد الفنانة إيناس مكي، إذ أنها من مواليد 1973 .

نرصد لكم حكايات عن إيناس مكي، في التقرير التالي:

- ولدت لأم مصرية وأب جزائري، ونشأت في مصر مع أسرتها المصرية عقب انفصال والديها.

- قالت إيناس، ببرنامج "مساء الفن" على قناة "نايل دراما": "إحنا أسرة مكونة من 5 أشخاص أحمد ، وعبدالعزيز(مهندس ديكور في دبي)، وطارق (عايش في باريس، وهندسة جينية)، وبنتين".

- كان آخر مشاركاتها السينمائية بفيلم "ريكلام" عام 2012 ، بينما كانت آخر مشاركاتها التليفزيونية كضيف شرف بمسلسل "الواد سيد الشحات" عام 2019 .

- حصلت على ليسانس آداب جامعة القاهرة، وبدأت العمل الفني كفتاة إعلانات.

- قالت إيناس، ببرنامج "مساء الفن" على قناة "نايل دراما": "أنا مارحتش الجزائر أبدًا، وبعشق الكوميدي، وأنا عضو عامل بنقابة المهن التمثيلية".

- برزت كممثلة في التسعينات من خلال أدوار الإغراء.

- لم تتعاون مع شقيقها سوى بفيلم "الحاسة السابعة" الذي أخرجه.

- لمعت في دور الأمريكية "روزالين" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، والذي يعتبر أشهر أدوارها، حيث اشتهرت بجملة "مستر هاج عبدالغفور"، التي كانت تقولها للراحل نور الشريف في المسلسل.

- من أعمالها التليفزيونية "الحلم والألم"، و"عالم يا هوه"، ومن أعمالها المسرحية "جنون البشر"، وفي السينما "سمكة وأربع قروش"، و"ركلام" و"محترم إلا ربع".

- قالت إيناس ببرنامج "ميجا ستار"على قناة "المحور"، إن سبب عدم عملها في أفلام شقيقها الفنان أحمد مكي هو عدم وجود شخصية مناسبة لها في أعماله

- أوضحت إيناس، ببرنامج "ميجا ستار"، أن أقرب شخصياتها لقلبها شخصية "هايدي" في فيلم "الحاسة السابعة"، موضحة أن مكي كمخرج كان يستطيع السيطرة عليها، واصفة إياه بمتعدد المواهب، والقادر على النجاح في كل شيء.

- صرحت أن حواراتها مع شقيقها في غالبها عن الحيوانات والكلاب.

- لم تشارك إيناس مكي، في دفن جثمان والدها الذي توفي بالإمارات العربية المتحدة، بسبب الخوف على العاملين بمسرحية "سحر الأحلام"؛ لأنهم من أصحاب الأجور اليومية، وقالت مكي، إن والدها علمها المسؤولية والحفاظ على حقوق الناس وخصوصا البسطاء؛ لذا كان لزاما عليها عدم السفر لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بدولة الإمارات الشقيقة واكتفت بالمشاركة الوجدانية مع أخواتها الثلاث، حتى لا تتوقف المسرحية ويتم تعطيل مصالح هؤلاء العاملين.

- كشفت إيناس مكي، عن سبب ابتعادها عن التمثيل: "أنا مش ضد وجود أجيال جديدة في الفن، ولكن لقيت نفسي مش فاهمة السوق بعد عامين من الثورة".

- قالت عن فيلم "ركلام": "نزلت عملت دوري، وكان ديكور كباريه 8 أيام، ومشاهد ماستر سين، ورحت أتفرج على الفيلم بعد نزوله بالسينما.. لقيت مشاهد كتير اتحذفت من دوري، ومكلمتش المخرج ولا اتكلمت في الصحافة وقتها".

- "أنا عملت (الخواجاية) مع نور الشريف في التليفزيون، و(الأمريكية) مع الزعيم عادل إمام في السينما، لو أنا فنانة بحترم نفسي عيب أعمل الشخصيات دي تاني".

- " بقالي 20 سنة بمثل، ومش هبوظ التاريخ اللي عملته عشان أشارك في أي أعمال بتتعرض عليا".

- عن رأيها في وجود كوميديانات معها في عمل واحد، قالت: "بكون سعيدة جدا لما يعلا كل فريق العمل، بعكس ناس تانية ممكن تقلق من ده، لأني دايمًا بركز في شخصيتي ودوري فقط الذي أقدمه".