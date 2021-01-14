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تأجيل حفل توزيع جوائز نقابة ممثلى الشاشة فى هوليوود إلى أبريل

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القاهرة - سامية سيد - قال منظمون يوم الأربعاء، إن حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود لتكريم فناني السينما والتليفزيون تأجل إلى الرابع من أبريل حتى لا يتعارض مع موعد حفل جوائز جرامي الموسيقية.

كان القائمون على جوائز جرامي قد أعلنوا الأسبوع الماضي تأجيل الحفل الذي كان مقررا في يناير إلى 14 مارس بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس في مدينة لوس انجليس.

وقالت نقابة ممثلي الشاشة، التي تضم ممثلين وصحفيين وفنانين، إنها شعرت "بخيبة أمل شديدة" لأن الموعد الجديد لحفل جوائز جرامي يتعارض مع موعد حفلها. وكان المنظمون قد اختاروا موعد 14 مارس لجوائز النقابة في يوليو.

وستنقل شبكتا (تي.إن.تي) و(تي.بي.إس) حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة في الرابع من أبريل.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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