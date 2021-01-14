شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى: إلهام شاهين نجمة كبيرة واستمتعت بالعمل معها فى "حظر تجول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان أحمد مجدى عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على فيلم "حظر تجول" الذى يعرض حاليا في دور العرض السينمائى، وهو من بطولة الفنانة إلهام شاهين وكامل الباشا وأمينة خليل ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس .

أحمد قال في تصريحات لـ"الخليج 365" إنه تلقى ردود فعل إيجابية على دوره ضمن أحداث الفيلم الذى يعتبره مختلفا وجديدا عليه، مشيرا إلى أنه استمتع بالعمل مع فنانة كبيرة بحجم إلهام شاهين قدمت أفلاما كثيرة في مشوارها الفني تخطت مائة فيلم.

فيلم "حظر تجول" عرض لأول مرة فى المسابقة الرسمية للدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، والذى اختتم فعالياته خلال شهر ديسمبر الحالى، وحصلت إلهام شاهين على جائزة أفضل ممثلة عن تقديمها لشخصية "فاتن".

الفيلم تدور أحداثه حول فاتن التى تخرج من السجن بعد عشرين عاما، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

الفيلم بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدى ومحمود الليثى، والفلسطينى كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل فى الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائى الدولى عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

كما أن الفيلم يعيد إلهام شاهين إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها آخر أفلامها "يوم للستات"مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، الذى عرض للمرة الأولى فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى إضافة إلى عرضه فى العديد من المهرجات وحصد العديد من الجوائز.