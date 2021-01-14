شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب الجمل تشارك فى بطولة مسلسل "شقة 6" مع روبى فى 15 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة رحاب الجمل، فى بطولة مسلسل "شقة 6" بطولة الفنانة روبى، وإخراج محمود كامل وهو من نوعية أعمال الـ15 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في أجواء من التشويق والرعب، داخل إحدى العمارات ويحدث أمر ما داخل شقة تقلب حياة الجيران، ويشارك فى العمل ملك قورة، ومن المقرر أن يستقر فريق العمل على البطل أمام روبى خلال الأيام المقبلة .

مسلسل "شقة "6، تأليف رفيق القاضى ومحمود وحيد وسعاد القاضى ونبيل شعيب وإخراج محمود كامل، وبطولة روبى، شريف سلامة، سيد رجب، وأحمد بدير، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، وحمزة العيلي، وتجرى الشركة المنتجة ابرام باقى التعاقدات تمهيدًا لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة.

كما تشارك رحاب الجمل فى فى بطولة مسلسل "كل ما نفترق" للنجمة ريهام حجاج، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، وتأليف ورشة محمد أمين راضى، وإخراج كريم العدل، ويشارك فى بطولته كل من رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل.