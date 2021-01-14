شكرا لقرائتكم خبر عن بيلى إيليش تقدم مفاجأة من العيار الثقيل بعيدا عن عالم الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النجمة العالمية بيلى إيليش إقامة مشروعات جديدة ومختلفة بعيد عن عالم صناعة الموسيقى، حيث كشفت النجمة البالغة من العمر 19 عاما أن لديها كتاب صور جديد سيصدر قريبا، وهو عبارة عن رحلة سرد بصرية مذهلة ترصد مراحل حياتها، إلى جانب كتاب صوتى مصاحب، وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة أبرزها "جاست جيرد" و"ان ام أى".

وأكدت بيلى إيليش التى تتمتع بشعبية جارفة حول العالم "لقد أنشأت PHOTO BOOK كتاب صور لحياتى منذ الطفولة حتى الآن، بالإضافة إلى ذلك سجلت كتابا صوتيا بقصص لتلائم بعض الصور.





يذكر أن بيلى إيليش أبهرت العام مؤخرا بأغنيتها "Therefore I Am" والتى أطلقتها شهر نوفمبر الماضى والتى تحولت لمحط تركيز المعنيين بالموسيقى والغناء ، بينما كان لكليب الأغنية دور كبير فى دعم نجاحها حول العالم، والأغنية عن عدم اهتمامها بتفكير البعض تجاهها وكأنها تعيش فى عالم بمفردها ترحب فيه بعشاقها فقط.