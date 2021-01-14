صور| مينا مسعود في جولة سياحية بصحبة وزيري "الآثار" و"الهجرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان مينا مسعود، على زيارة منطقة الأهرامات، ضمن الجولة السياحية له في مصر.

ويضم برنامج "مسعود"، زيارة عدد من المعالم السياحية البارزة بالتنسيق والتعاون المشترك بين وزارتي السياحة والآثار والهجرة للترويج للسياحة المصرية خارجيًا.

وصاحب مينا مسعود، خلال الجولة السياحية كلاً من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وكان النجم العالمي مينا مسعود، قد وصل إلى القاهرة، منذ أيام قليلة، قادمًا من دبي، وكان بصحبته مدير أعماله جورج شحاته وجون طلعت عضو مجلس النواب.

ويستعد "مينا" لوضع اللمسات الأخيرة، استعدادا لتصوير أول أعماله المصرية "في عز الضهر"، بعد مفاوضات استمرت ثلاثة أشهر بدأت سبتمبر الماضي، قبل إتمام التعاقد، وفق تصريحات مدير أعماله.

وأضاف "جورج شحاته"، أن مينا تلقى العديد من العروض عقب فيلمه "علاء الدين"، وكان من أمنياته المشاركة في عمل مصري.

ويشارك في بطولة الفيلم مينا مسعود، هنا الزاهد، محمود حجازي، محمد عز، محمد علي رزق، ميرنا نور الدين.

يذكر أن، أسرة مينا مسعود، هاجرت من القاهرة إلى كندا، وهو في سن الثالث فقط من عمره، لكنه يتحدث اللغة المصرية بشكل جيد، ويعتبر التراث المصري ملهماً بالنسبة له.