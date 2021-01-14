نجوى كرم تتفاعل مع هاشتاج "حلنا نلتزم" للوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تفاعلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم مع هاشتاج "حلنا نلتزم"، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكتبت "كرم" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "هالفترة رح تكون صعبة علينا كلنا، خلينا بالبيت لنحمي أهالينا وأولادنا والناس اللي منحبّن، التزامنا اليوم هو الطريق الوحيد لسلامتنا، وبإذن الله الحياة رح ترجع أحلى من الأوّل".

وطرحت المطربة اللبنانية نجوى كرم أحدث كليباتها الغنائية "معذور قلبي" على تطبيق "ديزر".

نشرت نجوى صورًأ لها من تصوير الكليب، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، علقت :"اسمعوا معذور قلبي على ديزر"