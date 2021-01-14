محمد الفلاح - إصابة المنتج المصري أحمد السبكي بفيروس كورونا

الخميس 14 يناير 2021

أعلن المنتج المصري المعروف أحمد السبكي، الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وكتب السبكي على خاصية ”الستوري“ بحسابه في ”إنستجرام“: ”إيجابي كورونا، دعواتكم وخلوا بالكم“.

وانضم أحمد السبكي، بذلك لقائمة المشاهير المصابين بالفيروس خلال الفترة الأخيرة، بينهم المنتج جمال العدل، والفنانون يسرا وأمير كرارة وجمانة مراد وغيرهم.

يُذكر أن أحمد السبكي، كان يتواجد بشكل مستمر خلال الفترة الماضية في كواليس التصوير للإشراف على الانتهاء من تصوير فيلم ”قمر 14“ بقيادة المخرج هادي الباجوري والذي يتم العمل عليه حاليًا في المونتاج لتجهيزه للعرض للجمهور.