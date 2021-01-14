شكرا لقرائتكم خبر عن عارفة عبدالرسول تجسد حماة نجلاء بدر فى فيلم "ليلة العيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة عارفة عبد الرسول ضمن أحداث فيلم "ليلة العيد" حماة الفنانة نجلاء بدر ووالدة محمود حافظ، حيث انتهت من تصوير مشاهدها داخل الأحداث والذى يشارك في بطولته الفنانة يسرا وسميحة أيوب وسيد رجب وآخرون ومن اخراج سامح عبدالعزيز .

فيلم "ليلة العيد" تأليف أحمد عبد الله، ويتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، ويستعرض العديد من جوانب القهر الذي تقع على المرأة، عبر عدة مراحل منها الطفولة والشباب.

ويعد الفيلم ضمن سلسلة أفلام اليوم الواحد، الذي سبق وقدمها الثلاثي السبكي وعبد العزيز وعبدالله، وحققت نجاحًا كبيرًا وهي "كباريه"، "الفرح"، "الليلة الكبيرة".

ويشهد الفيلم التعاون الثاني على التوالى بين المنتج أحمد السبكي والنجمة يسرا، التي قدمت معه هذا العام فيلم "صاحب المقام" إخراج ماندو العدل.

ومن ناحية أخرى تجسد الفنانة عارفة عبد الرسول والدة الفنان محمد هنيدى ضمن أحداث فيلم "النمس والأنس" والذى يجمع بينهم عدد من المواقف الكوميدية خلال العمل.

ويواصل المخرج شريف عرفة في مونتاج فيلم النجم محمد هنيدى "النمس والإنس"، والعمل في مراحل المونتاج والمكساج الأخيرة استعدادًا للعرض، وحتى الأن لم يستقر صناع الفيلم على موعد نهائى لعرض الفيلم ولكنه مرشح أن يعرض فى السينمات بداية 2021.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخرمن الفنانين، إضافة لظهورأكثرمن فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.