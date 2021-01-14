شكرا لقرائتكم خبر عن زبون فى مطعم.. شاهد أول مرة ظهر فيها روبرت دى نيرو على الشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعشق الكثيرون حول العالم الممثل العالمى روبرت دى نيرو، لكن لا يعرفون، أول مرة ظهر فيها نجمهم المفضل على الشاشة، حيث يظن البعض أنها فى فيلم The Wedding Party الذى طرح فى عام 1969.

لكن أول مرة ظهر فيها دى نيرو على الشاشة كانت عام 1965 فى فيلم Three Rooms in Manhattan، وهو عمل فرنسى درامى تدور أحداثه فى نيويورك من إخراج مارسيل كارني، وظهر دي نيرو كـ كومبارس لمدة 14 ثانية في الخلفية كزبون جالس في المطعم.



روبرت دي نيرو

وأعرب دي نيرو، صاحب الـ 77 عاماً، فى لقائه على شاشة MSNBC، عن ارتياحه لفوز المرشح الديمقراطى جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، محذراً من أنه سيكون "ديكتاتورا" آخر مثل الرئيس ترامب سيأتى باستخدام نفس قواعد اللعب مثل موسولينى وهتلر.

وحذر النجم العالمى الحائز على جائزة أوسكار، والذى كان من أشد منتقدى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من أنه سيأتى فى المستقبل أشخاص مثل ترامب لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، قائلاً: "سيأتي شخص ما يكون أكثر ذكاءً، وأكثر حساسية، وسيكون قادرًا على سحب أعين الجمهور عليه، وبعد ذلك سيتسبب في مشكلة أكثر جدية وأعمق، وهى ما ستتم معالجتها على فترة طويلة".