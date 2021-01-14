بعد تعافيها من كورونا.. هاني رمزي يوجه رسالة ليسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان هاني رمزي رسالة للفنانة يسرا بعد تعافيها من فيروس كورونا المستتجد.

نشر "رمزي" صورة للفنانة يسرا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ألف حمد لله على السلامة يا حبيبة الكل وربنا يتم شفاء كل مريض يارب".

وأعلنت الفنانة يسرا تعافيها من فيروس كورونا الذي أصيبت به قبل 3 أسابيع تقريبًا، وذلك عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أمس.

وكتبت يسرا: "الحمد لله دائما وأبدا، بشكر كل أصدقائي وحبايبي والجمهور العزيز والقريب جدا من قلبي على دعواتكم ليا، الحمد لله النتيجة بعد ٣ أسابيع سلبية".

وتابعت: "لسه ملتزمة بالعلاج والراحة بسبب المضاعفات ولكن دعائكم وحبكم الدائم وكرم ربنا سبب في خروجي من الأزمة، بحبكم من قلبي وخلوا بالكم على نفسكم.. وربنا يحفظ الجميع".

وأصيبت يسرا بفيروس كورونا قبل ثلاث أسابيع تقريبًا وخضعت للعزل المنزلي مع الحرص على تلقي بروتوكول العلاج.