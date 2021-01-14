صلاح عبد الله معلقا بعد وفاة الشريف: "الواحد يخاف يطلب الرحمة لميت ليتشتم"

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الفنان صلاح عبد الله، على وفاة الراحل صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ووزير الإعلام الأسبق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب عبد الله:" البِت السافلة ميديا وصلت"، مضيفاً، "الواحد يخاف إنه يطلب الرحمة لواحد مات ليتشتم بأبوه وأمه هو والميت".

وتوفي صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، مساء الأربعاء، نتيجة تدهور حالته إثر تعرضه لأزمة صحية.

ومن المقرر تشييع الجنازة ظهر اليوم من مستشفى وادي النيل بمصر الجديدة.

صفوت الشريف من مواليد 19 ديسمبر 1933، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وشغل أيضًا منصب وزير الإعلام الأسبق.