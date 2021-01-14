شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لؤلؤ الحلقة 14 .. هل تقتل والدة لؤلؤ عم سيد ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة الـ 13 من مسلسل "لؤلؤ" الذى يتم عرضه على قناة ON، بوصول عم سيد "حمدى هيكل" إلى زوجته

السابقة سلوى عثمان ليخبرها بكل خبث أنه إشتاق لها وأنه بحث عنها كثيرا، ليكون ردة فعل والدة لؤلؤ أن قامت بحمل

السكين بسبب ما فعله فيها فى الماضى وادخلها السجن ظلما، هل تقتله فورا انتقاما أم يعقدا اتفاق بينهما هذا ما سوف تكشفه الحلقة الـ14 المقرر عرضها اليوم الاربعاء.

وخلال الحلقة الماضية حاولت كاميليا " نيرمين الفقى" الانتقام من لؤلؤ " مى عمر "فاستغلت سهر طارق " أحمد زاهر" في أحد الأماكن وقدوم إحدى صديقاته القدامى، ومحاولة سحبة للرقص لتشاهده مساعدة كاميليا وتقوم بتصويره

وإرسال الصور لكاميليا، وبدورها تقوم كاميليا بإرسالها للؤلؤ لتستفزها أكثر، وإثبات لها أن طارق قام بخيانتها خلال

فترة قصيرة، فما كان من لؤلؤ إلا أنها ترسل الصورة لطارق بعد أن حاول أن يتواصل معها، ليصلح الموقف.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر،

نرمين الفقى، محمدالشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران،

جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريووحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.