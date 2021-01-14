شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا تعود من جديد لـ لوس أنجلوس بعد رحلة قصيرة للمكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أيام قضتها فى الاستمتاع مع عدد من أصدقائها المقربين فى المكسيك، عادت النجمة العالمية دوا ليبا من جديد لـ لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكر موقع just jared وشوهدت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 25 عاما خلال عودتها لمطار لوس أنجلوس، حيث كانت النجمة الشهيرة ترتدى "جاكيت" بإحدى درجات اللون الوردى إضافة إلى بنطلون ذى تصميم بسيط باللون الأسود، وهو نفس لون القناع الواقع التى كانت ترتديه دوا من أجل تجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا COVID-19.

وكانت مغنية "Levitating" البالغة من العمر 25 عاما تقضى أياما ممتعة مع عدد من أصدقائها المقربين على أحد الشواطئ هناك، وهى الصور التى تداولتها العديد من المواقع الفنية وأبرزها "جاست جيرد".

يذكر أن دوا ليبا تحدثت لمجلة "vogue " عن علاقتها بعارض الأزياء الشهير أنور ابن الملياردير محمد حديد، حيث التقيا لأول مرة فى يونيو 2019 وهو الشقيق الأصغر لعارضتى الأزياء جى جى وبيلا حديد، حيث أكدت أنهما يفضلان دائما الحفاظ على خصوصية علاقتهما، بينما أشارت إلى أن ما تقوم بنشره هى و أنور من صور مقاطع فيديو قصيرة ما هى الا لحظات مميزة يريدون أن يشاركوها مع محبيهم و عشاقهم، واستكملت قائلة: "سنعرض لك فقط بقدر ما نريدك أن تراه" ، وخلال حديثها للمجلة قالت دوا ليبا أيضا أن حياتها المنزلية "طبيعية حقا" وأن مسيرتها الغنائية الناجحة لا تحدد دائرتها إطلاقا.