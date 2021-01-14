شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد تحتفل بعيد ميلاد ابنتها: دنيتى وفرحتى إنتى هدية من ربنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة دينا فؤاد بعيد ميلاد ابنتها زينة، حيث شاركت جمهورها ومعجبيها، الخميس، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورا تجمعها بابنتها زينة، معلقة: "كل سنة وإنتي طيبة يا أغلى حاجة فى حياتى وأحلى حاجة فى دنيتى وأعز وأغلى حد لقلبى".

ووجهت دينا فؤاد رسالة إلى ابنتها قائلة: "ربنا يخليكى ليا مش عارفة من غيرك حياتى كانت هتبقى عاملة إزاى ماليتى عليا دنيتى وفرحتى قلبى وعنيا إنتى هدية ربنا سبحانه وتعالى ليا، أغلى هدية الحمد والشكر ليك يا رب.. أمنيتى ليكى فى عيد ميلادك الستر والصحة، ربنا يحميكى ويحفظك من كل شر، بحبك قد كل حاجة حلوة وإنتى كل حاجة حلوة".



دينا فؤاد عبر إنستجرام

وفي وقت سابق، احتفى عدد كبير من رواد السوشيال ميديا فى مصر والوطن العربى، بنجاح الفنانة دينا فؤاد، عقب تصدرها التريند الأول فى مصر على موقع "تويتر"، عبر هاشتاج "دينا فؤاد فى جمال الحريم"، وذلك بعد تألقها الكبير فى أداء شخصية "حنان" داخل العمل، والتى استحوذت على اهتمام المشاهدين منذ عرض الحلقة الأولى.



الفنانة دينا فؤاد وابنتها زينة

وأكد رواد السوشيال ميديا أن دينا فؤاد نجحت باقتدار فى تقديم شخصية "حنان" ببراعة شديدة، وأبدعت فى الدور رغم صعوبته، حيث أشاد الجمهور بإمساكها بتفاصيل الشخصية، وإبداعها فيها حتى أنها صارت حديث مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تميزها واختلافها فى أداء الشخصية، كما أن كثيرا من مشاهدها تم استخدامه كـ "كوميكس" على منصات التواصل الاجتماعى.

ويحقق مسلسل "جمال الحريم" نسب مشاهدة عالية على قناة DMC كما يتصدر تريند جوجل عقب انتهاء كل حلقة، وأيضا سبق وتصدر المسلسل تريند تويتر، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، إيهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.



الفنانة دينا فؤاد وابنتها زينة