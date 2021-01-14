شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر : مسلسل لؤلؤ أكتر عمل ناجح واحتمال يكون فى جزء تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة مى عمر أنها ترى مسلسلها الجديد "لؤلؤ" أكثر عمل ناجح جماهيريا، ويليه مسلسل "الأسطورة" للنجم محمد رمضان، كما أشارت إلى أن المسلسل ليس قصة حياة المطربة شيرين عبد الوهاب، ولا المطربة سوزان تميم، وذلك من خلال خاصية الأسئلة والأجوبة على إنسجرام الخاص بها.



مي عمر ترد على متابعي مسلسل لؤلؤ (1)



مي عمر ترد علي متابعي مسلسل لؤلؤ (2)



مي عمر ترد على متابعي مسلسل لؤلؤ (3)



مي عمر ترد على متابعي مسلسل لؤلؤ (4)

من ناحية أخرى أصبح مسلسل لؤلؤ للنجمة مى عمر منتشرًا بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعى، وحققت مقاطع الفيديو المنشورة منه خلال الساعات الماضية انتشارًا كبيرًا بسبب تطور الأحداث.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

ويعرض عرض أول 7:45 مساء على on، وإعادة 2 صباحًا، 1 مساء، وعبر قناة ON Drama: 10 مساء، إعادة 5 صباحا، 3 مساء.