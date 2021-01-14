شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ فى جلسة تصوير بالكاجوال بالتزامن مع طرحه أغانى جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع المطرب الشعبى طارق الشيخ لجلسة تصوير جديدة، وظهر من خلالها بلوك جديد، حيث ارتدى ملابس كاجوال، ويبدو أن "الشيخ"، أراد الظهور بشكل جديد بالتزامن مع طرح عدد من أغانى ألبومه الجديد على طريقة السينجل.





وطرح مؤخرا النجم طارق الشيخ أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "السادة الكرام" من ألحانه وكلمات سامح الكومى وتوزيع محمد جابر، وتعد من أغانى ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.









وأكد النجم طارق الشيخ، مؤخرا أنه كان من المقرر طرح ألبومه الجديد خلال شهر ديسمبر قبل الماضى، ولكن انتشار فيروس كورونا تسبب فى تأجيله، قائلا:" عمرى ما اتصلت بشركة إنتاج وسألتها على ميعاد طرحه وأتمنى خروجه إلى النور خلال الأيام المقبلة، ويحمل عدد من المفاجآت، ويضم عددا كبيرا من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبدالرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى، ومحمد النجار وإسلام شيبسى.

ويضم ألبوم طارق الشيخ 8 أغانى متنوعة، وتم تصوير أغنية منذ فترة منه تحمل اسم "وردة البيت" وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى فى أول تعاون بيننا، وتوزيع كريم عبد الوهاب وإخراج محمد القاضى، وهناك عدد كبير من أغانى الألبوم تم تصويرها أيضا بطريقة مختلفة وجديدة عليا.