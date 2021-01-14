شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السبكى يعلن إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المنتج أحمد السبكى إصابته بفيروس كورونا، حيث كتب على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى: "إيجابى كورونا.. دعواتكم وخلوا بالكم"، لينضم السبكى إلى قائمة نجوم الفن الذين أصيبوا بالفيروس خلال الفترة الماضية.



احمد السبكى

ويعمل أحمد السبكى على تصوير فيلم "المحكمة" تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويشارك في بطولته غادة عادل، محمود عبد المغنى، صابرين، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، أحمد داش، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، كما يحضر لأكثر من فيلم جديد من أجل تصويره خلال الفترة المقبلة.

ومن الأفلام التي يحضر لها "ليلة العيد" الذى تم تصوير فيه عدد من المشاهد قبل توقفه بسبب إصابة بطلته يسرا بفيروس كورونا، ويحضر كذلك لاستكمال تصوير فيلم "جارة القمر" بطولة كريم فهمى وإخراج هادى الباجورى، ويحضر لفيلم "شكوكو" بطولة كريم محمود عبد العزيز ويسرا وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

وانتهى السبكى مؤخراً من تصوير فيلم "قمر 14" بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وغادة عادل وأحمد مالك وشيرين رضا وإخراج هادى الباجورى، وطرح قبل أسبوعين فيلم "صابر وراضى" بطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وإخراج أكرم فريد.