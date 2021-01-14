هنا الزاهد رفقة زوجها وسيرين عبد النور أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد داود

نشر الفنان أحمد داود صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق عليها: "الحمد لله".

محمد رجب

نشر الفنان محمد رجب صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها داخل سيارته.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

قمر

نشرت المطربة اللبنانية قمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها داخل "محطة بنزين"

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة لها من داخل إحدى حدائق دبي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

سيرين عبد النور

نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية.

عاصي الحلاني

نشر المطرب اللبناني عاصي الحلاني صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة له، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها رفقة زوجها الفنان أحمد فهمي.

وفاء عامر

نشرت الفنانة وفاء عامر صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع :"إنستجرام"، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها