خاص.. سر تأخر طرح أغاني ألبوم محمد محيي "بتاع زمان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

الإعلان عن تسجيل الفنان محمد محيي أغاني جديدة مع الملحنين محمد مدين، ومحمدي، فرض الغموض حول موقف أغاني ألبومه "بتاع زمان"، الذي طرح خامس أغانيه "بعدنا" في نوفمبر الماضي.

مصادر مقربة من محيي، كشفت لمصراوي تفاصيل ما يحدث: العمل على ألبوم (بتاع زمان) لم ينته بشكل تام، ومازالت بعض أغانيه في مرحلة الميكساج والماستر، ويتولى تنفيذها الموزع فهد، والموزع والمهندس أمير محروس، ولهذا تأخر نسبيا".

وأضاف المصدر: "من المقرر طرح سادس أغنية من الألبوم مع احتفالات عيد الحب في فبراير المقبل، وبالنسبة للأعمال التي أعلن عنها، لن تكون ضمن ألبوم (بتاع زمان) الذي يضم 13 أغنية، ولكن في الألبوم التالي له".

محيي طرح من ألبوم "بتاع زمان" خمس أغاني، وهي "بعدنا" من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد رحيم، و"سهرانين" كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيي، وتوزيع محمد العشي، و"فوضت أمري" كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيي، توزيع محمد العشي، و"قلت أخونه" كلمات نور حمدي، وألحان كريم حمدي، توزيع فهد، و"قضية" كلمات رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، توزيع فهد.