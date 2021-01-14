الوفاء كما يجب أن يكون.. ماذا قال عزت العلايلي عن زوجته الراحلة (سناء)

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر الفنان عزت العلايلي، معدلات الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما صرح ببعض التفاصيل عن حياته الشخصية والمهنية خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة.

فتح الفنان القدير عزت العلايلي، صدره برحب واسعة أثناء حديثه عن زوجته، حيث أنه دخل في نوبة

بكاء على الهواء بعد تأثره عند حديثه عن زوجته الراحلة السيدة "سناء"، وذلك خلال حواره مع الإعلامية والفنانةيونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة".

وتابع العلايلي، حديثه عن زوجته، قائلا: "زوجتي الله يرحمها هي صاحبة فضل كبير جدا في تربية

الأولاد، وأنا مجيش فيها حاجة أبدا، وأنا مكنتش متخيل أنها هتروح وتسيبني، ساعات أدوخ كده، ما أنا لوحدي في البيت كله ومفيش حد معايا، ساعات أسمع صوتها، وساعات أقوم من النوم على صوتها، ربنا يرحمها، أعطتني كتير جدا جدا، ومقدرش أوفيها حقها".

واختتم العلايلي حديثه عن زوجته قائلا: "أنا والله فعلا كنت هبقى ولا حاجة من غيرها، هي اللي كانت متحكمة في كل حاجة".