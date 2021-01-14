مصمم رقصات تامر حسني في كأس العالم لليد: أول مرة يلتقي به فيها وجها لوجه

ياسر رشاد - القاهرة - صرح هادي عواضة مصمم استعراض الفنان تامر حسني في حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد، خلال مقابلة مع برنامج MBCTrending ، أن الأخر كان أول مطرب يرسل له رقصات يرغب في تنفيذها.

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و أعرب هادي عواضة ، عن سعادته وفخره بتوليه مهمة تصميم الرقصات في العرض، بناء على دعوة من Central Studio، الذي يتعاون مع تامر

حسني في كل حفلاته، وهو أكثر سعادة بأن عددا كبيرا من الراقصين في الاستعراض من مصر، ما يدل على أن الراقصين في بلداننا العربية يمتلكون مستوى عاليا جدا.

وأوضح هادي عواضة أن الرقصات في حفل الافتتاح من النوع التجاري، الذي تفتتح به العروض التليفزيونية الشهيرة مثل "ستار أكاديمي" و"إكس فاكتور"، وهي عروض تتميز بالقوة والإبهار.

وأضاف هادي عواضة أنه عمل مع تامر حسني في عدد من المناسبات مثل "موريكس دور" وحفلاته في لبنان، لكن هذه هي أول مرة يلتقي به فيها وجها لوجه، وما أعجبه كان معرفة تامر حسني بالحركات التي يريدها بالضبط، والصورة التي يسعى لعرضها ويعرف أن الجمهور سيعيد مشاهدتها مرات ومرات، كما أنه موهوب وقوي جدا في الرقص والغناء والاستعراض.

وقالت المخرجة نادين فرح، مالكة Central Studio، إن استعراض حفل الافتتاح سيتضمن ملامح من فيديو كليب أغنية "ارفع إيدك"، لكن الاستعراض في الحفل سيكون أكبر، وكشفت عن أن تامر حسني صمم بنفسه جزءا من رقصاته.