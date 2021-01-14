طبيعى أم بالتبنى.. سماح أنور تكشف حقيقة ابنها الوحيد

ياسر رشاد - القاهرة - سماح أنور ممثلة ومخرجة مصرية، ولدت في 22 أبريل 1965، درست اللغة الفرنسية في جامعة القاهرة، وهي ابنة الممثلة سعاد حسين ووالدها الأديب أنور عبد الله.

عرفت بأدوار البنت المسترجلة وأدوار الحركة في السينما المصرية، وقدمت العديد من الأعمال من خلال المسرح والتلفزيون، وبعد حادث مروري تعرضت له عام 1998 اتجهت إلى مجال الأخراج بالإضافة إلى عملها في التمثيل.

تعرف على قصة ابنها بالتبنى

كشفت الفنانة سماح أنور عن سر عدم معرفة أدهم ابنها بأهله الحقيقيين، وقالت سماح أنور "أنا لست أنانية ولو زوجى الراحل كان طلب منى ترك الشغل من أجله هو وابنى، كنت سأفعل ذلك لأن الفن مش تمثيل فقط لكن متاح به أشياء أخرى كثيرة".

وكانت قد أخفت قصة زواجها،

وإنجابها لابنها أدهم، لاستمرار مسيرتها الفنية، إذ سبق وصرحت انه ابنها بالتبني وان أمه قريبة لها ماتت في حادث ولحقها والد الطفل فقررت أن تمنحه حنان الأم ورعاية الأب، وتقوم بتربيته وهو موقف زاد من إعجاب جمهورها بها، في وقتها وتعاطفه معها، خاصة أنها كانت تمر بمحنة شديدة بعد حادث السيارة الذي كاد يفقدها حياتها، أو على الاقل يفقدها نعمة السير على قدميها واضطرت بعده إلى اجراء 42 عملية جراحية حتى تستعيد عافيتها أو الجزء الأكبر منها.

وبعد أن بلغ الطفل 7 سنوات

عادت سماح واعترفت لوسائل الاعلام عن انها والدته الحقيقية وليست أم بديلة له، وانها لم تعد قادرة على كتمان هذا السر الذي اخفته طوال هذه السنوات عن جمهورها ووسائل الاعلام، وتعتبر إعلانه بمثابة اعتذار لهذا الطفل امام الجميع، حتى يسترد وضعه الطبيعي، حيث كانت قد تزوجت من عاطف فوزي والد أدهم في السر إلا أنه رحل وهي حامل في أدهم في الشهر الرابع.

واعترفت سماح بأنها غلطت كثيرا ولم تندم، لكن أكبر ندم إن ابنها لم يتعرف على أهله الحقيقيين ووصفتها بغلطة عمرها.

كما أوضحت باستفاضة خلال لقاء تليفزيوني، عن سر حياتها وعلاقتها بابنها واحساسها بالذنب تجاهه بعد ان أخفت عليه انها والدته الحقيقية.

كما كشفت سماح أنها غير خائفة من الموت لأنه الحقيقة الوحيدة ورفيقها من زمن بعيد، وأضحت أنها عانت لفترة من الزمن ومن فقدان الاهتمام والطموح.