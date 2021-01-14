تعرف على موعد عرض مسلسل "أنصاف مجانين" على منصة VIU

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد أبطال مسلسل "أنصاف مجانين" بطولة الفنانين المصريين أحمد خالد صالح وأسماء جلال وإخراج عمر رشدي " لعرضه عبر منصة Viu .

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ومن جانبه نشر الفنان أحمد خالد صالح بطل المسلسل عبر حسابه

الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي صورة مشوقة أستعداداً لعرض العمل ، الذي من المقرر عرضه عبر منصة Viu ابتداءً من غدٍ، الخميس 14 يناير.

وعلق أحمد خالد علي الصورة قائلا: "أنت مش مستعد للي هتشوفه".

ويعد مسلسل "أنصاف مجانين" مقتبس عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتي تروي حكاية أنس الذي يخضع لعملية زراعة قلب ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذي يحثه على حل لغز فشل في حله أثناء حياته، لينطلق في رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة.