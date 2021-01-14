جورج عيد يخبر معاناة والده مع “كورونا”: أبي معلق بين الحياة والموت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 01:10 صباحاً - منذ 6 دقائق

نشر الإعلامي جورج عيد منشور عبر “فيسبوك” يخبر فيه معاناة والده مع فيروس كورونا في العناية الفائقة في لبنان المهترئ. وقال: ” أبي معلق بين الحياة والموت… في غرفة العناية الفائقة! يصارع الوباء المتفشي الذي استباح العباد والبلاد”.

وأضاف: “أبي(57 عاما) من جيل تحمل مآسي الحروب الجائرة على مدى عقود ونجا من قبضة الموت أكثر من مرة…آخرها في انفجار المرفأ… قاتل الظروف والفساد والمحسوبيات ليبقى لنا عنوان في بيروت… ولكن كل ما فعله كان بفضل ربه وتعبه… لأننا نسكن في ألعن وأوسخ وأفظع بلد في العالم”.

وتابع عيد: “بين سفالة الحكام وحقارة بعض الشعب وجهل الآخرين…أصبحنا مكب العالم الفعلي والسياسي والصحي”! وأردف: “أجد اليوم من يكابر ويجاهر علنا بمخالفة حالة الطوارئ المعلنة… بينما يصلي آخرون لأحبائهم في غرف العناية وعلى فراش المستشفيات…

وقال: “إن لم تخافوا من الموت فتجنبوا القتل المتعمد الذي تمارسونه بتنقلكم بين الناس أيها “الكائنات”.

وأضاف: “أعرف أن وطني مات منذ عقود على أيديكم. فهاجرنا وتركنا لكم المزرعة لتتغولوا على بعضكم البعض كما تشاؤون … اتركوا لنا أهلنا على قيد الحياة على الأقل”.