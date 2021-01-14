بالصورة – الوليد الحلاني يتلقى الجرعة الأولى من لقاح “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 01:10 صباحاً - منذ 41 دقيقة

تلقى نجل فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني الوليد الحلاني لقاح كورونا اليوم. ونشر صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي موثقاً الحدث، وعلّق على الصورة بالقول: “اليوم تلقّيت اوّل جرعة من لقاح كورونا كوفيد19، شكراً لدولة الإمارات و لهيئة الصّحة في دبي على العناية الرائعة”.

وكان الوليد الحلاني وأسرة الفنان عاصي الحلاني أصيبوا جميعاً بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” خلال الفترة الماضية، ثم تماثلوا للشفاء. ففي تشرين الثاني من العام 2020، قال الوليد، إنه ووالده الفنان اللبناني عاصي الحلاني ووالدته كوليت الحلاني وشقيقته ماريتا الحلانى، أصيبوا بفيروس كورونا، لكن تم شفاؤهم منه منذ فترة.

ويتحضر الفنان اللبناني الشاب لإصدار أغنية جديدة سيسافر إلى مصر لتسجيلها.