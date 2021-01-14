تراند اليوم : الشارع يشهد .. أحمد سعد سلك خناقة بين شيرين عبد الوهاب وجوزها

كشف الفنان المصري، أحمد سعد، للمرة الأولى، تفاصيل خلاف المطربة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، والسر وراء عدم تقديمه “دويتو” غنائي مع شيرين.

وقال سعد، خلال حوار مع برنامج “صبايا الخير” على “قناة النهار”: “علاقتي بشيرين وحسام حبيب طيبة جدا، وعمري ما شفتهم بيتخانقوا”، مضيفا: “أنا كده كده بتشتم 3 أيام في الأسبوع ومواظب عليهم.. ولكن فيه إشاعات كثيرة، أتجنبها ولا أهتم بها”.

وأوضح أن “جميع الصحفيين في مصر والعالم العربي اتصلوا به بطريقة هستيرية، لمعرفة رأيه بعد نشر خبر عن خناقة شيرين وحسام حبيب في الشارع، مشيرا إلى أنه “تحدث إليهما، بعد هذه الشائعات، وكان متعجبا مما حدث”. كما أوضح أنه لم يرد على الصحفيين، وأنه قرأ الخبر لكنه لم يكن على علم بأي شيء، ولم يحدث أنه فصل بينهما في الشارع، أو كان السبب في الصلح بينهما، كما قيل في ذلك الوقت.

وعن سبب عدم تقديمه دويتو غنائي مع شيرين، قال أحمد سعد: “أحسن حاجة إنك تبعد شغلك عن الصحاب والقرايب”، مؤكداً أنه “يفضل عمل دويتو مع أصالة وهذا لا يقلل من شأن شيرين في شيء لكنه يبحث عن التوافق”.